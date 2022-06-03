Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Sırbistan'da resmi temaslarda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Sırbistan'da resmi temaslarda bulundu

03.06.2022 18:01
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Sırbistan'da resmi temaslarda bulundu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic ile görüştü.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic ile görüştü.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığınca yapılan açıklamada, Vucic'in, ülkesi ile Yunanistan arasındaki güçlü dostluk, tarihi yakınlık ve iki ülke halkı arasındaki dayanışmaya dikkati çektiği belirtildi.

Açıklamada, ikilinin bölgesel iş birliği üzerine konuştuğu ve Vucic'in bölgedeki tüm ülkelerin istikrarı için yoğun iş birliğine ihtiyaç duyulduğunun altını çizdiği kaydedildi.

"Sırbistan ve Yunanistan tarih, dostluk ve ittifak bağları olan kardeş ülkelerdir"

Sırp Bakan Selakovic ve Yunan mevkidaşı Dendias görüşme sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

Ülkesi ile Yunanistan'ın tüm alanlarda iş birliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaların devam edeceğine dikkati çeken Selakovic "Sırbistan ve Yunanistan tarih, dostluk ve ittifak bağları olan kardeş ülkelerdir." ifadesini kullandı.

Selakovic, ülkesinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine destek veren Yunanistan'a teşekkür ederken, Kosova'nın bağımsızlığını tanımayan Avrupa Birliği ülkelerinin desteğinin kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Sırbistan'ın misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yunan Bakan Dendias, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi olduğuna dikkati çekti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Sırbistan'da resmi temaslarda bulundu
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Sırbistan'da resmi temaslarda bulundu
YORUMLAR
500
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Batı'nın yürüttüğü hibrit savaş, Çin'le iş birliği için fırsat yarattı' Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Batı'nın yürüttüğü hibrit savaş, Çin'le iş birliği için fırsat yarattı' ABD, Küba'ya uyguladığı tüm uçuş yasaklarını kaldırdı ABD, Küba'ya uyguladığı tüm uçuş yasaklarını kaldırdı
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Sırbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Sırbistan'da resmi temaslarda bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:08 CHP'den enflasyonla mücadele için hükümete 10 öneri
17:46 Şanlıurfa'da aşiret üyeleri arasında çıkan arazi kavgasında 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı
17:42 Nisa, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin stadyumunu resmetti, herkes şaştı kaldı
17:12 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, oyunculara seslendi: Beni büyük bir teknik adam ve baba olarak görebilirler
17:02 Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek
16:58 Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
16:11 Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 18:25:00. #1.13#
SON DAKİKA: Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Sırbistan'da resmi temaslarda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement