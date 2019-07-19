Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türkiye'nin S-400 almasından rahatsızız
1 saat önce
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin Kıbrıs meselesi, Doğu Akdeniz, Ege konusunda saldırgan bir tutum sergilediğini belirterek Washington yönetiminden bu doğrultuda yardım istedi. Dendias ayrıca Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri almasından dolayı memnuniyetsizliğini de dile getirdi
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:22
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