Son Dakika Haberleri: Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türkiye'nin S-400 almasından rahatsızız
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türkiye'nin S-400 almasından rahatsızız

1 saat önce

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin Kıbrıs meselesi, Doğu Akdeniz, Ege konusunda saldırgan bir tutum sergilediğini belirterek Washington yönetiminden bu doğrultuda yardım istedi. Dendias ayrıca Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri almasından dolayı memnuniyetsizliğini de dile getirdi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türkiye'nin S-400 almasından rahatsızız, System.String[]
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'nin Kıbrıs meselesi, Doğu Akdeniz, Ege konusunda saldırgan bir tutum sergilediğini belirterek Washington yönetiminden Türkiye'nin bu tutumuna karşı yardım istedi.

Yunanistan'da iktidara gelen Yeni Demokrasi Partisi'nin Dışişleri Bakanı Dendias, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) giderek burada mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü.
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Mevlüt Çavuşoğlu, Nikos Dendias, Yunanistan, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:22 
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