Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 15 Nisan 2021 tarihinde Sayın Bakanımızla görüşmelerde bulunmak üzere ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarının yanısıra, güncel bölgesel meselelerin de ele alınması öngörülmektedir" denildi. - ANKARA