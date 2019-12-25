YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI, FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ'NDE NOEL AYİNİNE KATILDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI, FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ'NDE NOEL AYİNİNE KATILDI - Son Dakika

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI, FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ'NDE NOEL AYİNİNE KATILDI

6 saat önce

FENER Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde noel ayini düzenlendi.

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI, FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ'NDE NOEL AYİNİNE KATILDI, System.String[]
FENER Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde noel ayini düzenlendi. Ayine Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da katıldı. Aya Yorgi Kilisesi'nde sabah erken saatlerde başlayan ayini Patrik Bartholomeos yönetti.

Fatih'teki Fener Rum Patrikhanesi'nin bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'ndeki ayin, saat 09.00'da başladı. Ayin için gelenler kilisenin girişinde bulunan alanda mum yakıp dua etti. Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos, ayini yönetmek üzere kiliseye girdi. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi ve dualar edildi. Saat 10.00'da ayine katılmak üzere Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da kiliseye geldi. Ayin nedeniyle Yunanistan ve diğer Avrupa ülkelerinden de çok sayıda kişi kiliseye geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Bartholomeos'un gelişi

-Mum yakıp dua edenler

-Ayinden görüntüler

-Dua edenler

-Dendias'ın gelişi

-Dendias'ın ayine katılması

-Detaylar


- İstanbul
Rum Ortodoks Patrikhanesi, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:34 Kaynak: DHA
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