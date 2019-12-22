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Yunanistan Dışişleri Bakanı, Hafter'le görüştü
6 saat önce
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya ziyaretinde Birleşmiş Milletler'in tanımadığı 'Libya Ulusal Ordusu lideri' Halife Hafter'i ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 05:44 Kaynak: DHA
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya ziyaretinde Birleşmiş Milletler'in tanımadığı 'Libya Ulusal Ordusu lideri' Halife Hafter'i ziyaret etti.
Bakanlığın resmi sitesinden yapılan açıklamada ziyarete dair bir de fotoğraf yayınlandı. Yapılan açıklamada Dendias'in Bingazi ziyareti sırasında Hafter ile bir araya geldiği belirtildi. Açıklamada, görüşmeye Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Libya özel temsilcisinin de katıldığı belirtildi.
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