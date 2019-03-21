Son Dakika Haberleri: Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos: "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de Hakları Var ve Biz Bunların...

Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos: "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de Hakları Var ve Biz Bunların...

2 saat önce

Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos: "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de hakları var ve biz bunların farkındayız"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos:
Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos: " Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de hakları var ve biz bunların farkındayız"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:14 Kaynak: AA

Yunanistan, Türkiye, Doğu Akdeniz, Güncel
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