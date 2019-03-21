Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos: "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de Hakları Var ve Biz Bunların...
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos: "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de hakları var ve biz bunların farkındayız"
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:14 Kaynak: AA
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