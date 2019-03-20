Son Dakika Haberleri: Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos, Türkiye'ye Gelecek

Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos, Türkiye'ye Gelecek

9 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos'un ülkemize bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos, Türkiye'ye Gelecek, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos'un ülkemize bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos'un, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle 21 Mart 2019 tarihinde Antalya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği kaydedildi. Ziyaret sırasında Türkiye-Yunanistan ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konuların da ele alınması öngörüldüğü bildirildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:08 Kaynak: İHA

Türkiye, Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin'in Son Paylaşımındaki Ayşen Gruda Detayı Yürek Burktu Bakan Albayrak: Döviz Alanlar Şimdi Kara Kara Düşünüyor Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Meydan Okudu: İspatla Her Şeyi Bırakırım Survivor Türkiye Yunanistan'da Ödül Oyununu Hangi Takım Kazandı?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 09:17:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos, Türkiye'ye Gelecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]