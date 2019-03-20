Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos Türkiye'ye Gelecek

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos'un yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos'un yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle Katrugalos'un yarın Antalya'ya geleceği ve söz konusu ziyarette Türkiye-Yunanistan ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konuların da ele alınmasının öngörüldüğü belirtildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin'in Son Paylaşımındaki Ayşen Gruda Detayı Yürek Burktu

Bakan Albayrak: Döviz Alanlar Şimdi Kara Kara Düşünüyor

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Meydan Okudu: İspatla Her Şeyi Bırakırım

Survivor Türkiye Yunanistan'da Ödül Oyununu Hangi Takım Kazandı?