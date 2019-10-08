Son Dakika Haberleri: Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan Kıbrıs açıklaması
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Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan Kıbrıs açıklaması

35 dakika önce

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, dün Güney Kıbrıs'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan Kıbrıs açıklaması, System.String[]

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, dün Güney Kıbrıs'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Rum basınında çıkan haberlere göre, Yunan Bakan Güney Kıbrıs Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile ayrı ayrı görüştü.

Christodoulides ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Dendias, Türkiye'yi GKRY'nin tek taraflı olarak ilan ettiği münhasır ekonomik bölge içerisinde provokatif davranmakla suçlayarak, "Kıbrıs (Güney), yalnız değildir." dedi.

Dendias, Türkiye'yi, "Kendi talihsiz seçeneklerinin yarattığı çıkmazlar nedeniyle tek başına kalmış, sorun yaratıcı bir ülke" olarak niteledi.

Mevkidaşı ile Kıbrıs meselesindeki son durumu ele alan Dendias, Kıbrıs meselesinin dış politikalarındaki en büyük endişe olmaya devam ettiğini belirtti.

Dendias, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve egemen haklarına karşı kabul edilemez Türk provokasyonları ve yasa dışı faaliyetlerinin devam ettiği ve maalesef yoğunlaştığı bir dönemde konuştuk." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:08 Kaynak: AA
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