Yunanistan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Erivan'da bir araya geldi - Son Dakika
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Yunanistan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Erivan'da bir araya geldi

27.09.2022 19:58
Yunanistan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Erivan'da bir araya geldi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın "Dağlık Karabağ konusundaki tutumunun" değişmediğini söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın "Dağlık Karabağ konusundaki tutumunun" değişmediğini söyledi.

Ermenistan resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre Dendias, çalışma ziyareti kapsamında geldiği Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bu ülkenin Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Erivan'da bulunma sebebinin Ermenistan hükümeti ve halkı ile dayanışma olduğunu belirten Dendias, "Dağlık Karabağ konusundaki tutumlarının" değişmediğini ifade etti.

Dendias, "Bu bölgede yeni bir gelecek için yeni bir yaklaşım öneren (Ermenistan) Başbakanı (Nikol) Paşinyan'ın cesaretini selamlıyoruz." dedi. ???????

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan da "sorunların bölgede barış ve istikrarı, barışçıl müzakereler yoluyla tesis etme taahhüdünü" teyit ettiklerini bildirdi.

Ermenistan'a ve Ermeni halkına sürekli desteği nedeniyle Yunanistan ve Yunan hükümetine teşekkür eden Mirzoyan, Ermenistan-Yunanistan- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki etkin ortaklığın önemli olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Dendias, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kafkasya'daki gelişmeleri görüşmek üzere Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından kabul edildiğini duyurdu.

Armenpress'in haberine göre, Paşinyan, bu ziyaretin ikili ortaklığa yeni bir ivme kazandıracağını, üçlü (Ermenistan-Yunanistan-GKRY) formattaki tartışmaların devam edeceğini kaydetti.

Dendias da ikili ortaklığı yeni bir düzeye çıkarmaya kararlı olduklarını belirtti.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ, Ermenistan, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Erivan'da bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Erivan'da bir araya geldi - Son Dakika
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