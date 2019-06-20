Yunanistan Dışişleri Bakanı: Türkiye böyle devam ederse ilk kez somut adımlar atacağız
1 saat önce
Yunanistan ve Güney Kıbrıs Yönetimi'nin baskıları sonrası Avrupa Birliği'nin (AB), 20-21 Haziran'da gerçekleşecek zirvede Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz çalışmalarına karşı harekete geçmesi bekleniyor.
Yunanistan
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:08
ve Güney Kıbrıs
Yönetimi'nin baskılarıyla Avrupa Birliği
'nin (AB), 20-21 Haziran'da gerçekleştireceği zirvede Türkiye
'nin Doğu Akdeniz
'de doğal gaz faaliyetleri konusunun da ele alınması bekleniyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi zirvede Ankara
'ya sert bir mesaj verilmesini istiyor. Euronews
'e konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Katrougkalos, Brüksel
'in mevcut durumla ilgili somut önlemler alması gerektiğini söyledi Açıklaması
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