Son Dakika Haberleri: Yunanistan Diye Tekirdağ'a Bıraktılar

Yunanistan Diye Tekirdağ'a Bıraktılar

1 saat önce

Yunanistan diye Tekirdağ'a bıraktılarTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 20 kaçak göçmen yakalandı.

Yunanistan Diye Tekirdağ'a Bıraktılar, System.String[]
Yunanistan diye Tekirdağ'a bıraktılar

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 20 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin, "Burası Yunanistan" denilerek Hayrabolu yolunda bırakıldığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Cambazdere Mahallesi kırsalında kalabalık bir grubun görülmesi üzerine jandarmaya ihbar bulunuldu. Bölgeye giden Hayrabolu jandarma ekibi, yabancı uyruklu olduğu tespit edilen 20 kaçak göçmeni gözaltına aldı. Göçmenlerin, 'Burası Yunanistan' denilerek, Hayrabolu yolunda bırakıldığı ortaya çıktı. Parmak izi işlemleri için Malkara İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edilen 20 göçmen, buradan Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:08 Kaynak: İHA

Jandarma, Hayrabolu, Tekirdağ, Yunanistan, 3. Sayfa
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