Yunanistan düzensiz göçe karşı Afganistan'da kampanya yürütecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan düzensiz göçe karşı Afganistan'da kampanya yürütecek - Son Dakika

Yunanistan düzensiz göçe karşı Afganistan'da kampanya yürütecek

7 saat önce

Yunan hükümetinin, Afganistan'da düzensiz göçe karşı caydırıcı kampanya yürütmeye hazırlandığı bildirildi.

Yunanistan düzensiz göçe karşı Afganistan'da kampanya yürütecek, System.String[]

Yunan hükümetinin, Afganistan'da düzensiz göçe karşı caydırıcı kampanya yürütmeye hazırlandığı bildirildi.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Afganistan'da yerel dillerde yürütülecek kampanyada, Yunanistan'da artık kapalı tip kamp uygulamasına geçildiği, geri göndermelerin hızlandırıldığı anlatılacak.

Kamplara giriş çıkışların artık serbest olmayacağı vurgusunun yapılacağı caydırıcı kampanyanın Afganistan'da başlatılmasına sebep olarak, ülkeye gelen düzensiz göçmenlerin büyük bir bölümünün Afgan kökenli olması gerekçe gösteriliyor.

Yunan hükümeti düzensiz göçmen geçişlerini engellemek amacıyla çeşitli yollara başvuruyor.

Hükümet en son, Ege adalarındaki düzensiz göçmen geçişlerini engellemek amacıyla yüzen bariyer kullanılacağını açıklamıştı. 2 bin 700 metrelik bariyerin, 50 santimetresi denizin üzerinde kalacak şekilde 1 metre 10 santim yüksekliğinde olması ve yanıp sönen ışıklarla donatılmasının planlandığı duyurulmuştu.

Yunanistan, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:46 Kaynak: AA
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