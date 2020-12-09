Yunanistan düzensiz göçmenleri ölüme terk ediyor - Son Dakika

Yunanistan düzensiz göçmenleri ölüme terk ediyor
09.12.2020 18:36
Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 22 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 22 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında 8 Aralık Salı günü saat 02.00'da bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan 28 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.
(İHA)
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