Yunanistan düzensiz göçmenlerin sınırı geçmesini önlemek amacıyla koyduğu jiletli teli güçlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan düzensiz göçmenlerin sınırı geçmesini önlemek amacıyla koyduğu jiletli teli güçlendirdi - Son Dakika

Yunanistan düzensiz göçmenlerin sınırı geçmesini önlemek amacıyla koyduğu jiletli teli güçlendirdi

6 saat önce

Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmen Edirne toplanıyor.

Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmen Edirne toplanıyor.

Kentte önceki gün gece saatlerinde başlayan düzensiz göçmen hareketliği artarak devam ediyor.

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı.

Geceyi burada geçiren düzensiz göçmenler yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalıştı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sınır hattına yöneldi.

Tampon bölgede bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan güvenlik güçleri arasında gerginlik artıyor. Yunan askerleri düzensiz göçmenlere geri çekilmeleri için zaman zaman biber gazı ve ses bombası atıyor.

Sınıra insan akınının yanı sıra Yunan güvenlik güçleri ile göçmenler arasındaki gerginlik de artarak devam ediyor.

Öte yandan düzensiz göçmenlerden bazıları dün gece farklı noktalardan Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçti.

Yunanistan düzensiz göçmenlerin sınırı geçmesini önlemek amacıyla koyduğu jiletli teli güçlendirdi

Yunanistan, Avrupa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:01 Kaynak: AA
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