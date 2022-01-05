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Yunanistan, Ege Denizi'nde 2021 yılında toplam 889 tekneyi Türk karasularına itti - Son Dakika

Yunanistan, Ege Denizi'nde 2021 yılında toplam 889 tekneyi Türk karasularına itti

05.01.2022 09:39
Yunanistan, Ege Denizi'nde 2021 yılında toplam 889 tekneyi Türk karasularına itti

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Ege'deki göçmenleri yakından takip eden uluslararası STK'ların 2021 yılı raporunda 889 teknenin Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına doğru itildiği belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Ege'deki göçmenleri yakından takip eden uluslararası STK'ların 2021 yılı raporunda 889 teknenin Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına doğru itildiği belirtildi.

Güvenlik kaynakları, 2021 yılında Yunanistan'ın Ege Denizi'nde insanlık dışı uygulamalarının oldukça fazla olduğunu kaydetti. Ege'deki sığınmacı ve göçmenleri izleyen uluslararası sivil toplum kuruluşlarının (STK) yayımladığı 2021 yılı raporu ise durumun vahametini ortaya koydu. Raporun detayları hakkında bilgiler veren güvenlik kaynakları, "2021 yılında Ege Denizi'nde Yunanistan'a gitmek için göçmenleri taşıyan 182 tekne adalara ulaşabilirken, 4 bin 297 kişi sağ olarak karaya ayak basabildi. Sığınmacılara karşı uyguladığı insanlık dışı davranışlar nedeniyle tüm dünyanın tepkisini çeken ve her ortamda yalana başvuran Yunanistan ise bu sayıyı 13 bin 954 kişi olarak kamuoyuna duyurdu. Yunanistan'ın devlet politikası haline dönüştürdüğü sorumsuz davranışlarının devam etmesi nedeniyle Ege Denizi'nde yaşanan dram bitmiyor. Yunan Sahil Güvenliği, sığınmacıları alenen Yunan karasularının dışına itmeyi sürdürüyor. Öte yandan, 2021 yılında 889 teknenin Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına doğru itildiği de tespit edildi" ifadelerini kullandı.

"2021 yılında, Ege Denizi'nde Türkiye tarafından kurtarılan kişi sayısının 25 bin 668'e ulaştı"

Ayrıca yine güvenlik kaynakları tarafından incelenen ve detayları paylaşılan raporda 2021 yılında Ege'de Türk Sahil Güvenlik ekiplerince 25 bin 668 kişinin kurtarılarak yardım eli uzatıldığı kaydedildi. Uluslararası STK'lar tarafından oluşturulan raporda gerçekte Yunanistan karasularında tespit edilen sığınmacı sayısının çok daha fazla olduğunun kaydedildiğini belirten güvenlik kaynakları, "Geri itmeler sebebiyle bu sayının düşük gözüktüğü ifade edilebilir. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından uygulanan geri itmeler nedeniyle 4 bin 297 kişi Yunan adalarına ulaşabilirken, Türkiye tarafından kurtarılan kişi sayısının 25 bin 668'e ulaşması, ülkelerin yaşanan drama bakış açısındaki farkı gösteren en çarpıcı örnek. Yunanistan'ın uyguladığı acımasız geri itmeler nedeniyle kaç kişinin hayatını yitirdiği ise bilinmiyor. Uluslararası mahkemelerde Yunanistan aleyhine açılan dava sayısı her geçen gün artıyor" diye konuştu. - ANKARA

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Ege Denizi, Yunanistan, Türk, Ege, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan, Ege Denizi'nde 2021 yılında toplam 889 tekneyi Türk karasularına itti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan, Ege Denizi'nde 2021 yılında toplam 889 tekneyi Türk karasularına itti - Son Dakika
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