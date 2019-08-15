Yunanistan: Eğriboz Adası'ndaki orman yangını ikinci gününde de kontrol altına alınamadı
1 saat önce
Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda, aşırı sıcaklar nedeniyle başlayan orman yangını ikinci gününde de devam ediyor
Yunanistan
'ın Eğriboz Adası'nda (Eyvia), aşırı sıcaklar nedeniyle dün başlayan orman yangınları ikinci gününde de devam ediyor. Kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle bölgedeki onlarca ev tahliye edildi, bir manastır ise boşaltıldı. Yangın dumanları ise başkent Atina'ya kadar ulaştı.
Eğriboz'da çıkan orman yangınının 12 kilometrelik alana ulaşmasının ardından ise bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Bölgeye yaklaşık 75 itfaiye aracı, 6 yangın söndürme uçağı, 6 helikopter ve 227 itfaiyeci sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17
Uzmanlar araştırdı! Kuzey Kutbu'nda gökten plastik yağıyor İsveç mahkemesi Trump'ın arka çıktığı rapçi ASAP Rocky'yi suçlu buldu Erdoğan, İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'ı arayarak teşekkür etti Sahaya giren Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz, bir gecede 57 bin abone kaybetti