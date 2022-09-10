Yunanistan'ın Turizm Gelirleri Bu Yıl Yeni Rekorlar Peşinde - Son Dakika
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Yunanistan'ın Turizm Gelirleri Bu Yıl Yeni Rekorlar Peşinde

10.09.2022 14:32
Yunanistan'ın Turizm Gelirleri Bu Yıl Yeni Rekorlar Peşinde

Yunanistan ekonomisi için hayati öneme sahip turizm, bu yıl pandemi öncesi seviyeleri aşarak rekor düzeyde yüksek gelir sağlama yolunda ilerliyor.

Yunanistan ekonomisi için hayati öneme sahip turizm, bu yıl pandemi öncesi seviyeleri aşarak rekor düzeyde yüksek gelir sağlama yolunda ilerliyor.

Turizm Bakanı Vassilis Kikilias yakın tarihli bir röportajda Xinhua'ya verdiği demeçte, "2022 Yunan turizmi için harika bir yıl oldu... Hem adalarda hem de ana karada hem markalı hem de alternatif destinasyonların bu yıl gezginler ve turistlerle dolu olduğunu söylemekten çok mutluyum ve şu ana kadar turizmde rekor bir yıl olan 2019'da kaydedilen rakamları da aşmaya hazırız" dedi.

Yunanistan Merkez Bankası (BoG) verilerine göre, 2019 yılında Yunanistan 32 milyon turist çekti ve 18 milyar euro turizm geliri kaydetti.

Bu yıl şimdiye kadar alınan veriler güçlü bir geri dönüşe işaret ediyor. Son BoG duyurusuna göre, turizm gelirleri, Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 224,5, Ocak-Haziran 2022 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 329,3 arttı. 2019 ile karşılaştırıldığında ise turizm gelirleri Haziran 2022'de yüzde 2,3 artış gösterdi.

Yunanistan'ın Turizm Gelirleri Bu Yıl Yeni Rekorlar Peşinde

Yerel kredi kuruluşu Alpha Bank tarafından yakın zamanda yapılan bir analiz, Yunanistan'ın turizm gelirlerinin, Kovid pandemisi sırasındaki karantinaların ardından yaşanan seyahat çılgınlığı sayesinde bu yıl 20 milyar euroya ulaşmasını bekliyor ve bu da Yunanistan'ın GSYİH'sine önemli bir destek sağlıyor.

Yunanistan Oteller Odası (HCH) Başkanı Alexandros Vassilikos Cuma günü Xinhua'ya verdiği demeçte, "Turizmde çok zor iki yıldan sonra, bu yıl bize ve Yunan ekonomisine çok yardımcı olan, son derece olumlu bir toparlanma yaşadık. Bir sektör olarak genellikle GSYİH'nin yüzde 25'ini oluşturuyoruz, bu ulusal bir ekonomi için çok büyük bir rakam" dedi.

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT) tarafından bu hafta başında yayınlanan verilere göre, turizm, Yunanistan'da bu yılın ikinci çeyreğinde 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 7,7'lik GSYİH büyümesinin temel itici gücü oldu.

Yunanistan'ın Turizm Gelirleri Bu Yıl Yeni Rekorlar Peşinde

Kikilias'a göre, Yunan turizminin etkileyici performansı - içten içe kaynayan Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna çatışması ve enerji krizi gibi halen geçerli güçlüklere rağmen - iyi planlama, sıkı çalışma ve tüm oyuncular arasındaki işbirliğinin sonucu.

Ancak bakan, daha fazla ziyaretçiyi ağırlayacak turizm altyapısının üst düzeye çıkarılması gibi güçlü bir stratejinin uygulanmasını gerektiren birçok güçlüğün ülkeyi beklediğini söyledi.

Vassilikos, "Koşullar hala çok olağandışı, bu da gelecek için birçok soru işareti bırakıyor. Yine de gelecek hakkında son derece olumluyuz" diye konuştu.

Yunanistan'ın Turizm Gelirleri Bu Yıl Yeni Rekorlar Peşinde

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Kaynak: Xinhua

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