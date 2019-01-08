Son Dakika Haberleri: Yunanistan El Koyduğu Kepçeyi İade Etti, Operatörün Cezasını Kaldırdı (2)

Yunanistan El Koyduğu Kepçeyi İade Etti, Operatörün Cezasını Kaldırdı (2)

32 dakika önce

'OPERATÖRÜ ALDIK, KEPÇEYİ DE KURTARDIK'Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Yunanistan'ın Orestiada kentindeki İstinaf Mahkemesi'nin sınırı yanlışlıkla geçen operatör Musa Alerik'in cezasının iptal edilmesi ile kepçenin iade edilmesi yönünde verdiği karara çok sevindiklerini söyledi.

Yunanistan El Koyduğu Kepçeyi İade Etti, Operatörün Cezasını Kaldırdı (2), System.String[]
'OPERATÖRÜ ALDIK, KEPÇEYİ DE KURTARDIK'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Yunanistan'ın Orestiada kentindeki İstinaf Mahkemesi'nin sınırı yanlışlıkla geçen operatör Musa Alerik'in cezasının iptal edilmesi ile kepçenin iade edilmesi yönünde verdiği karara çok sevindiklerini söyledi. Mahkeme sonucuyla birlikte Yunanistan makamlarıyla yaşanan anlaşmazlığın da sona erdiğini kaydeden Gürkan, şöyle konuştu:

"Pazarkule sınır kapımızın içme suyuyla ilgili Edirne Belediyesi olarak yaptığımız bir çalışmada, bir kepçemiz Yunan tarafının iddialarına göre, izinsiz olarak sınırı aşmıştı. Kepçe operatörümüz Musa Alerik tutuklanmış, kepçemize de el konulmuştu. Musa arkadaşımız Yunanistan'ın Orestiada kentinde mahkemeye çıkarılmış, 3 gün gözaltında kaldıktan sonra para cezası verilerek, serbest bırakılmıştı. Biz Yunan mahkemelerinde dava açtık. Bugün görülen duruşmada da davayı kazandık.  Edirne Belediyesi'ne ait olan kepçeyi geri alma kararı verdi mahkeme. Hem operatörü almış olduk hem de kepçeyi geri almış olacağız. Böylece Yunanistan makamlarıyla aramızdaki bu anlaşmazlık da sona ermiş oluyor." 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:19 Kaynak: DHA

Recep Gürkan, Edirne, Yunanistan, Güncel
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