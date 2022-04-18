Yunanistan, elektrik fiyatlarına müdahaleye hazırlanıyor - Son Dakika

Yunanistan'ın, enerji krizine yönelik Avrupa Birliğinin (AB) aksiyon almaması durumunda, elektrik fiyatlarını baskılayacak ve tüketici üzerindeki etkilerini azaltacak tedbirler alacağı bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, Ukrayna- Rusya savaşı sonrası ağırlaşan enerji krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Krizle mücadele konusunda hükümetin atacağı adımların gelecek dönemde açıklanacağını belirten İkonomu, "AB'den ivedi ve acil bir karşılık gelmezse, elektrik fiyatına belirleyici bir müdahale için ulusal bir planımız olacak." dedi.

Yunanistan, geçen yıldan bu yana hane, işletme ve çiftçileri desteklemek için yaklaşık 4 milyar avro tutarında elektrik sübvansiyonu uygulamıştı.