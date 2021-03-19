Yunanistan elleri kelepçeli göçmenleri denize attı: 3 ölü, 1 kayıp - Son Dakika

Yunanistan elleri kelepçeli göçmenleri denize attı: 3 ölü, 1 kayıp

19.03.2021 21:56
Yunanistan elleri kelepçeli göçmenleri denize attı: 3 ölü, 1 kayıp, System.String[]

İzmir'den botla Sakız Adası'na geçmeye çalışan 7 göçmen, Yunan askerleri tarafından yakalanarak elleri kelepçeli bir şekilde denize atıldı. Korkunç olayda, 3 göçmen hayatını kaybederken, 3 göçmen kurtarıldı. Denizde kaybolan 1 kişiyi ise arama çalışmaları başlatıldı.

İzmir, Çeşme'de Karaabdullah Burnu açıklarında, denizde göçmenler olduğunu öğrenen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hemen bölgeye hareket etti. Ekipler, denizden 3 göçmeni kurtarırken, 3 göçmenin ise cansız bedenine ulaştı.

ELLERİ KELEPÇELİ DENİZDE ÖLÜME TERK ETTİLER

Kurtarılan göçmenler, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, cansız bedenlerine ulaşılan göçmenlerin cenazeleri ise morga kaldırıldı. Kayıp olduğu saptanan 1 göçmen için ise denizde arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Olay sonrası yapılan araştırmada, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin göçmenlerin ellerini kelepçeledikten sonra denizde ölüme terk ettiği ortaya çıktı.

Yunanistan elleri kelepçeli göçmenleri denize attı: 3 ölü, 1 kayıp

"YUNANİSTAN BOT OLMADAN ÖLÜME ATTI"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden göçmenlerin görüntülerini paylaşarak, "Yunanistan sahil güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darp edip, eşyalarını alıp, ellerini plastik kelepçelere bağlayıp, can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı. Sahil Güvenliğimiz 02.55'te 2 göçmeni canlı kurtardı, bir cansız bedene ulaştı. Kayıp olanları aramaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yunanistan elleri kelepçeli göçmenleri denize attı: 3 ölü, 1 kayıp

SAHİL GÜVENLİKTEN YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Sahil Güvenlik ise konu ile ilgili yapığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"19 Mart 2021 tarihinde saat 02.55' de İzmir ili Çeşme ilçesi önlerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarının alınması üzerine olay mahaline sevk edilen Sahil Güvenlik Botu tarafından denizde tespit edilen 2 düzensiz göçmen alınmış ve göçmenlerden birinin bilincinin kapalı olması sebebiyle derhal Çeşme Limanı'na intikal ettirilerek 112 Acil sağlık personeline teslim edilmiştir. Bahse konu düzensiz göçmenin hastanede hayatını kaybettiği bilgisi alınmıştır. Eş zamanlı olarak olay mahalline derhal ilave 3 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edilmiş ve bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 2 kişi Boğaz adası üzerinde tespit edilerek kurtarılmış, 2 düzensiz göçmenin cansız bedeni deniz yüzeyinden alınmıştır. Göçmenlerden alınan ilk ifadeler doğrultusunda Yunanistan unsuru tarafından ellerinin plastik kelepçeler ile kelepçelenerek darp edildikleri, eşyalarına el konulduğu, herhangi bir can salı veya lastik bot olmaksızın doğrudan denize bırakıldıkları ve toplam 7 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişinin arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir. Olayla ilgili Çeşme Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma başlatılmıştır"

Yunanistan elleri kelepçeli göçmenleri denize attı: 3 ölü, 1 kayıp

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Son Dakika Dünya Yunanistan elleri kelepçeli göçmenleri denize attı: 3 ölü, 1 kayıp - Son Dakika Dünya


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