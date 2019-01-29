Son Dakika Haberleri: Yunanistan Enerji Bakanı: "Enerjide 2030'a Kadar 32 Milyar Euro Yatırım Gerekiyor"

Yunanistan Enerji Bakanı: "Enerjide 2030'a Kadar 32 Milyar Euro Yatırım Gerekiyor"

25 dakika önce

Yunanistan Enerji Bakanı Statakis, “Enerjide 2030’a kadar yaklaşık 32 milyar Euro yatırım gerekiyor. Bunun 9 milyar Euro’sunun altyapıya, 8,5 milyar Euro’sunun yenilenebilir, 4 milyar Euro’sunun doğalgaza ve 9 milyar Euro’sunun ise enerji tasarrufuna ayrılması gerekiyor” dedi. Yunanistan Enerji Bakanı Yorgos Statakis, Atina Enerji Forumu’nda yaptığı konuşmada, Yunanistan’ın enerji sektöründeki hedeflerini değerlendirdi. Avrupa Birliği düzenlemeleri kapsamında […]The post Yunanistan Enerji Bakanı: “Enerjide 2030’a kadar 32 milyar euro yatırım gerekiyor” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Yunanistan Enerji Bakanı:
Yunanistan Enerji Bakanı Statakis, "Enerjide 2030'a kadar yaklaşık 32 milyar Euro yatırım gerekiyor. Bunun 9 milyar Euro'sunun altyapıya, 8,5 milyar Euro'sunun yenilenebilir, 4 milyar Euro'sunun doğalgaza ve 9 milyar Euro'sunun ise enerji tasarrufuna ayrılması gerekiyor" dedi.

Yunanistan Enerji Bakanı Yorgos Statakis, Atina Enerji Forumu'nda yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın enerji sektöründeki hedeflerini değerlendirdi. Avrupa Birliği düzenlemeleri kapsamında 2030 hedeflerini belirlediklerini ifade eden Statakis, "Hedefimiz, 2030'a kadar yenilenebilir enerjinin toplam enerji tüketimindeki payını yüzde 32'ye çıkarmak" dedi. Statakis, linyit kömürünün enerji üretiminde payını düşürmeyi planladıklarına işaret ederek, kapanan her linyit elektrik santralinin yenilenebilir enerjiyle ikame edileceğini belirtti.

Yunanistan'ın enerji alanındaki hedeflerine ulaşmak için yatırıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Statakis, "Bu iddialı hedefler için enerjide 2030'a kadar yaklaşık 32 milyar Euro yatırım gerekiyor. Bunun 9 milyar Euro'sunun altyapıya, 8,5 milyar Euro'sunun yenilenebilir, 4 milyar Euro'sunun doğalgaza ve 9 milyar Euro'sunun ise enerji tasarrufuna ayrılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Statakis, bölgede yeni doğalgaz projeleri için çalışmaların devam ettiğine dikkati çekerek, "Transatlantik Doğalgaz Boru Hattı (TAP) hızla devam ediyor ve Yunanistan- Bulgaristan boru hattının bu yıl içerisinde inşasına başlanacak" diye konuştu.

Yunanistan'ın East-Med olarak bilinen Doğu Akdeniz doğalgaz boru hattı inşasını yoğun bir şekilde desteklediğini belirten Statakis, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında söz konusu proje için anlaşmaların önümüzdeki birkaç ay içinde Girit Adası'nda imzalanacağını bildirdi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 07:16 

Yunanistan, Sektörel
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