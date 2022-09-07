Yunanistan'da kamu kuruluşları için yeni enerji tasarrufu tedbirleri - Son Dakika
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Yunanistan'da kamu kuruluşları için yeni enerji tasarrufu tedbirleri

07.09.2022 14:16
Yunanistan'da kamu kuruluşları için yeni enerji tasarrufu tedbirleri

Yunanistan, enerji tüketimini kamu kuruluşlarında yüzde 10 azaltmak amacıyla bir dizi tasarruf önlemi açıkladı.

Yunanistan, enerji tüketimini kamu kuruluşlarında yüzde 10 azaltmak amacıyla bir dizi tasarruf önlemi açıkladı.

Çevre ve Enerji Bakanı Kostas Skrekas, İçişleri Bakanı Makis Voridis, Maliye Bakan Vekili Thodoros Skilakakis ve Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, düzenledikleri ortak basın toplantısında, kamuda alınacak tedbirleri sıraladı.

Buna göre, kamu kuruluşlarına ait binalarda, klima ve benzeri araçların yıllık bakımlarının yapılması, bina içi sıcaklığın yazın 27, kışın 19 derecede tutulması, binaların kullanılmadığı zamanlarda ısıtma, soğutma ve aydınlatma sistemlerinin kapatılması gibi daha önceden alınmış tasarruf tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetlenecek.

Tedbirlere uymayan kurumlar, ek bütçe imkanlarından faydalanamayacak. Yüzde 10 enerji tasarrufu hedefine ulaşamayan belediyeler, yılın ikinci yarısında enerji masrafları için devlet desteğinden yoksun bırakılacak. Enerji tasarrufunda yüzde 15 seviyesine ulaşan kurumlar, bir sonraki yılın bütçesinde mükafatlandırılacak.

Tüm bu süreci denetleyecek, kurumları enerji tasarrufunda bilinçlendirecek özel birimler oluşturulacak.

Hükümet, tasarruf tedbirlerini uygulamayan kurumlara yeni personel alımını durdurmaya yönelik tedbir planını ise değerlendirmeye alacak.

Vatandaşların enerji tasarrufu yapması için de kampanya çalışmaları yapılacak.

Yunanistan'da elektrik enerjisi yüzde 30 ila 40 oranında doğal gazdan üretiliyor.

Ülkede, merkezi hükümete bağlı 212 bin kamu kuruluşu binasının toplam elektrik tüketimi 2020'de 4 bin 450 gigavat, 2021'de ise 5 bin 340 gigavat oldu.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da kamu kuruluşları için yeni enerji tasarrufu tedbirleri - Son Dakika

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