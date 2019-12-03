Son Dakika Haberleri: Yunanistan, Erdoğan ile görüşme sonrası Akdeniz'deki tansiyonun düşeceğini umuyor
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Yunanistan, Erdoğan ile görüşme sonrası Akdeniz'deki tansiyonun düşeceğini umuyor

6 saat önce

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Londra'daki NATO toplantısında ikili bir görüşme yapacağı kaydedildi. Miçotakis, birkaç gün önce NATO müttefiklerinden Türkiye’nin Libya ile imzaladığı anlaşmaya karşı üye ülkelerden destek isteyeceğini kaydetmişti

Yunanistan, Erdoğan ile görüşme sonrası Akdeniz'deki tansiyonun düşeceğini umuyor, System.String[]

Yunanistan, Başbakan Kiriakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Londra'daki NATO toplantısındaki ikili görüşmesinin ardından Akdeniz'de gerilen ortamın yumuşayacağını umuyor.


Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Adası'ndaki doğal gaz arama çalışmaları ve Ankara'nın Libya ile yaptığı anlaşma sonrası gerilmişti.

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Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Akdeniz, Londra, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:12 
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