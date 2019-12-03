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Yunanistan, Erdoğan ile görüşme sonrası Akdeniz'deki tansiyonun düşeceğini umuyor
6 saat önce
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Londra'daki NATO toplantısında ikili bir görüşme yapacağı kaydedildi. Miçotakis, birkaç gün önce NATO müttefiklerinden Türkiye’nin Libya ile imzaladığı anlaşmaya karşı üye ülkelerden destek isteyeceğini kaydetmişti
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:12
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