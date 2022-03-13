Yunanistan, Erdoğan-Miçotakis görüşmesinden memnun - Son Dakika
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Yunanistan, Erdoğan-Miçotakis görüşmesinden memnun

13.03.2022 17:57
Yunanistan, Erdoğan-Miçotakis görüşmesinden memnun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile İstanbul'da yaptığı görüşmeden Yunanistan tarafının "memnun" olduğu aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile İstanbul'da yaptığı görüşmeden Yunanistan tarafının "memnun" olduğu aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü. İki liderin basına kapalı olarak gerçekleşen kritik görüşmesi TSİ 14.00'de başlarken, 2 saat sürdü. Görüşme sonrası liderler, açıklama yapmazken, görüşmede Yunanistan- Türkiye ilişkileri, enerji sorunları, mülteci krizi ve Rusya- Ukrayna savaşını ele alındığı belirtildi. Yunan tarafının ise söz konusu görüşmeden "memnun" olduğu ifade edildi.

İkili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla değişen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan'ın özel bir sorumluluk taşıdığına işaret edilerek, iki ülke arasında iş birliğinin artmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın karşılıklı ve bölgesel faydaları üzerinde durulduğu aktarıldı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklara rağmen iletişim kanallarının açık tutulması ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındığı aktarılan açıklamada, İki ülke arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma doğrultusunda atılacak adımların da ele alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açmak hedefiyle Türkiye'nin attığı adımlara değindiği ifade edildi.(Alexandros Gasteratos/İHA)

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Kaynak: İHA

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