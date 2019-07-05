Son Dakika Haberleri: Yunanistan erken seçimleri: Kamuoyu yoklamaları Miçotakis'i açık ara favori gösteriyor
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Yunanistan erken seçimleri: Kamuoyu yoklamaları Miçotakis'i açık ara favori gösteriyor

58 dakika önce

Yunanistan'da erken seçimlere saatler kala yapılan son kamuoyu yoklamaları muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi'nin (ND) iktidardaki Syriza ile arasındaki farkı açtığını işaret etti

Yunanistan erken seçimleri: Kamuoyu yoklamaları Miçotakis'i açık ara favori gösteriyor, System.String[]
Yunanistan'da erken seçimlere saatler kala yapılan son kamuoyu yoklamaları muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi'nin (ND) iktidardaki Syriza ile arasındaki farkı açtığını işaret etti.

Rass araştırma şirketinin anketi Başbakan Aleksis Çipras'ın liderliğindeki solcu SYRIZA'nın bu pazar yapılacak erken seçimlerde oyların yüzde 25,4'ünü elde edebileceğini ortaya koydu. Aynı ankete göre Kyriakos Miçotakis'in liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi ise oyların yüzde 35,2'sini alarak sandıktan zaferle çıkacak.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:07 
Yunanistan, Dünya
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