Yunanistan finansal krizden 10 yıl sonra ilk kez uzun vadeli kredi alacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunanistan finansal krizden 10 yıl sonra ilk kez uzun vadeli kredi alacak - Son Dakika Dünya

Yunanistan finansal krizden 10 yıl sonra ilk kez uzun vadeli kredi alacak

6 saat önce

Yunanistan finansal krizden 10 yıl sonra ilk kez uzun vadeli kredi alma prosedürünü başlattı

Yunanistan finansal krizden 10 yıl sonra ilk kez uzun vadeli kredi alacak, System.String[]

Yunanistan, 2010'daki finansal krizin ardından ilk kez uzun vadeli kredi alma prosedürünü başlattı. On yıldır kötü durumdaki finansal koşulları nedeniyle uluslararası piyasalarda "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan edilen ülke 15 yıllık kredi planına göre yüzde 2'lik faiz oranıyla vadesi 2035'te dolmak üzere 2 ila 2.5 milyar euroluk kredi alacak.


Yunanistan'ın resmi borç kurumundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu kredinin alınması için "yetkilendirilen" bankalar Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, HSBC ve JP Morgan.

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Yunanistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:15 
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