Yunanistan, Fransa'dan firkateyn ve savaş uçağı alımı için imza attı - Son Dakika
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Yunanistan, Fransa'dan firkateyn ve savaş uçağı alımı için imza attı

24.03.2022 23:51
Yunanistan, Fransa'dan firkateyn ve savaş uçağı alımı için imza attı

Yunanistan, Belharra tipi firkateyn ve Rafale tipi savaş uçağı alımı için Fransa ile anlaşma imzaladı.

Yunanistan, Belharra tipi firkateyn ve Rafale tipi savaş uçağı alımı için Fransa ile anlaşma imzaladı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parly arasında Atina'da imzalanan anlaşma ile Yunanistan, Fransa'dan firkateyn ve 6 Rafale alımını resmiyete döktü.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Eylül 2021'deki Uluslararası Selanik Fuarı'nda yaptığı konuşmada Fransa'dan temin edilecek Rafale tipi savaş uçağı sayısının 18'den 24'e çıkarılacağını duyurmuştu.

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Florence Parly, Yunanistan, Fransa, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan, Fransa'dan firkateyn ve savaş uçağı alımı için imza attı - Son Dakika


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