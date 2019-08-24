Son Dakika Haberleri: Yunanistan Fransa'yı filede devirdi
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Yunanistan Fransa'yı filede devirdi

20 dakika önce

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 2. günün ilk mücadelesinde Yunanistan, Fransa'yı 3-0 mağlup etti.

Yunanistan Fransa'yı filede devirdi, System.String[]

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 2. günün ilk mücadelesinde Yunanistan, Fransa'yı 3-0 mağlup etti. Ankara Arena'da oynanan mücadelede Yunanistan, Fransa'ya 12-25, 21-25, 21-25'lik setlerle üstünlük sağladı ve gruptaki ikinci maçında galibiyetle tanıştı.

Salon: Ankara Arena Hakemler: Agnieszka Michlic, Bogdan Laurentiu Stoica Fransa: Stojıljkovic, Fidon Lebleu, Olinga, Dascalu, Cazaute, Bauer, Martin, Gicquel, Sylves, Moreels, Ndoye, Steux-Caleyron, Giardino (L) Yunanistan: Vlachaki, Lamprousi, Christodoulou, Strantzali, Emmanouilidou, Vasilantonaki, Oikonomidou, Dioti, Merteki, Papafotiou, Totsidou, Kalantatze, Konami (L) Setler: 12-25, 21-25, 21-25 Süre: 1 saat 13 dakika (18, 28, 27)

(Yunus Emre Kartal - Cem Geçim/İHA)

Yunanistan, voleybol, Avrupa, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:45 Kaynak: İHA
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