Yunanistan, Fransız fırkateyni ile operasyonel eğitim etkinliğine katılacak - Son Dakika

Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin, Fransa'ya ait fırkateynle ortak operasyonel eğitim etkinliğinde yer alacağı bildirildi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Fransız Deniz Kuvvetlerine ait "FS Provence" fırkateyninin, Pire Limanı'na geldiği belirtilerek, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos ile Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un fırkateyni ziyaret ettiği kaydedildi.

Geminin 31 Aralık'a kadar Pire Limanı'nda kalacağının belirtildiği açıklamada, "Geminin Pire Limanı'ndan ayrılmasının ardından, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerine ait savaş gemi ve uçakları ile 'FS Provence' fırkateyni, ortak operasyonel eğitim etkinliği gerçekleştirecektir." ifadesi yer aldı.