Yunanistan Futbol Federasyonuna mali polisten baskın - Son Dakika
Son Dakika Spor Yunanistan Futbol Federasyonuna mali polisten baskın - Son Dakika Spor

Yunanistan Futbol Federasyonuna mali polisten baskın

23 dakika önce

Yunan basınında çıkan haberlerde baskının, Yunanistan Futbol Federasyonunun 2017, 2018 ve 2019 dönemi mali durumu hakkında ilgili savcılığa yapılan şikayet üzerine gerçekleştirildiği ifade edildi.

Yunanistan Futbol Federasyonuna mali polisten baskın, System.String[]

Yunan basınında çıkan haberlerde baskının, Yunanistan Futbol Federasyonunun 2017, 2018 ve 2019 dönemi mali durumu hakkında ilgili savcılığa yapılan şikayet üzerine gerçekleştirildiği ifade edildi.


Aralarında iki savcının da bulunduğu 30 kişilik ekibin araştırmasının önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.


Konuyla ilgili federasyon tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin mali denetim amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdiği ve ekipler tarafından talep edilen tüm bilgilerin kendilerine sunulduğu kaydedildi.


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Yunanistan, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 07:12 
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