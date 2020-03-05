Yunanistan geri gönderince denizde mahsur kalan 130 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan geri gönderince denizde mahsur kalan 130 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Yunanistan geri gönderince denizde mahsur kalan 130 göçmen kurtarıldı

7 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden botlarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 130 göçmene, bu ülkenin sahil güvenliği izin vermedi.

Yunanistan geri gönderince denizde mahsur kalan 130 göçmen kurtarıldı, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden botlarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 130 göçmene, bu ülkenin sahil güvenliği izin vermedi. Kendi imkanlarıyla geri dönemeyince denizin ortasında mahsur kalan göçmenleri, Türk sahil güvenliği kurtardı.

Kuşadası'ndan 89'u Suriye, 41'i ise Afganistan uyruklu olan toplam 130 göçmen, dün saat 04.30 sıralarında, Yunan adalarına gitmek üzere 3 ayrı lastik botla denize açıldı. Göçmenler Yunanistan karasularında sahil güvenlik engeli ile karşılaştı. Yunan sahil güvenliği, lastik bottaki göçmenlerin geçişine izin vermedi. Kendi imkanlarıyla geri dönemeyen ve denizin ortasında mahsur kalan göçmenlerin yardımına Türk sahil güvenliği yetişti. Sahil güvenlik botuna alınarak kurtarılan göçmenler Kuşadası'na getirilip, karaya çıkartıldı.


Yunanistan, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:44 Kaynak: DHA
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