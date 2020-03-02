Yunanistan göçmen akını sonrası tatbikata başladı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Yunanistan göçmen akını sonrası tatbikata başladı - Son Dakika Dünya

Yunanistan göçmen akını sonrası tatbikata başladı

6 saat önce

Yunanistan, kara ve deniz sınırlarından gelen göçmen akını sonrası kara, hava ve deniz kuvvetlerinin yer aldığı kapsamlı bir tatbikata başladı.

Yunanistan göçmen akını sonrası tatbikata başladı, System.String[]

Yunanistan, kara ve deniz sınırlarından gelen göçmen akını sonrası kara, hava ve deniz kuvvetlerinin yer aldığı kapsamlı bir tatbikata başladı. Meriç sınır bölgesinden Ege'nin en uç bölgesine kadar uzanacak tatbikatın amacının, Yunanistan'ın sınırlarına akın edecek göçmenleri caydırmak olduğu belirtiliyor.

Bu amaçla başkent Atina ve Selanik'ten Meriç sınırına askeri konvoylar gönderildiği ve Ege Denizi'ndeki Yunan adaları çevresinde hava destekli savaş gemilerinin manevralar yapacağı açıklandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde Meriç kara sınırını geçmeye çalışan 10 bine yakın göçmen "püskürtüldü" ve son 48 saat içinde sınırı geçmeyi başaran ve gözaltına alınanların sayısı 98'e çıktı.

Yunan sınırını yasa dışı yollardan geçtikleri gerekçesiyle yargılananlara en az 3,5 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

Ege'de bir çocuk daha boğuldu

Aynı anda Midilli adasına ulaşmaya çalışan ve içinde 48 sığınmacının bulunduğu bir lastik botun, Yunan kara sularına girdiği anda batması sonucunda bir erkek çocuğun boğularak can verdiği açıklandı.

Son 24 saat içinde ise 500 sığınmacının Midilli adasına geçmeyi başardığı belirtiliyor.

Midilli'de büyük bir gerginlik gözleniyor.

Ada sakinleri, daha fazla göçmen kabul edilmemesi için protesto gösterileri düzenleyerek Yunan hükümetine ve yerel yönetime baskı yaparken; adaya gelen bir gurup göçmenin karaya çıkmasını önlemeye çalıştı.

88 bin nüfuslu Midilli'de halen 26 binden fazla göçmen var.





AB yetkilileri Türkiye-Yunanistan sınırına gidecek

Bu arada Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, AB Konseyi Başkanı Charles Michel; Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Layen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'yle birlikte yarın Meriç sınırını ziyaret edeceği açıklandı.

Yunanistan Savunma ve Dış İlişkiler Konseyi (KYSEA), göçmen akınının önlenmesi amacıyla sınır muhafızlarının artırılmasına, iltica başvurularının 1 ay askıya alınmasına, AB'nin dayanışma ilkelerini öngören maddelerinin yürürlüğe girmesine ve AB'ne bağlı FRONTEX sınır muhafızlarının takviyesine karar vermişti.

Avrupa Birliği, Yunanistan, Meriç, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:50 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

7 yaşındaki Afgan Leyla, Yunan polisinin zulmünü anlattı: Beni odaya kilitleyip darp ettiler
AP eski Türkiye Raportörü Kati Piri, mülteci konusunda AB'yi eleştirdi: Türkiye'ye verilen sözler tutulmadı Yunan askerleri bu sefer de gazetecileri hedef aldı Türkiye'nin mülteci kararının ardından panikleyen AB'den skandal sözler: Kimse bize şantaj yapamaz

Son Dakika Haberleri
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 21:20:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan göçmen akını sonrası tatbikata başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]