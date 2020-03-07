Yunanistan göçmenler için iki geçici kamp inşa edecek: Ülkede tansiyon yüksek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunanistan göçmenler için iki geçici kamp inşa edecek: Ülkede tansiyon yüksek - Son Dakika Dünya

Yunanistan göçmenler için iki geçici kamp inşa edecek: Ülkede tansiyon yüksek

6 saat önce

Resmi verilere göre geçen hafta, Midilli dahil 5 Yunan adasına bin 700 göçmen ayak bastı. "Göçmenleri adalarda tutamayız" diyen Yunan Göç Bakanı Mitaraçi, ana karada iki geçici kampın inşa edilmesi için yerel halkın desteğini istedi.

Yunanistan göçmenler için iki geçici kamp inşa edecek: Ülkede tansiyon yüksek, System.String[]

Yunanistan, Türkiye'den ülkeye geçen göçmenler için iki geçici kamp kurulacağını duyurdu. Konuya ilişkin açıklama yapan Göç Bakanı Notis Mitaraçi, biner kişi kapasiteli bu kampları ülkenin kuzeyindeki Serez ile başkent Atina yakınlarında inşa etmeyi planladıklarını söyledi.


"Göçmenleri adalarda bırakamayız" diyen bakan, yerel halktan da destek istedi. Zira, kamp kurulacağı haberlerinin yayılmasıyla Serez'de göçmen karşıtı eylemler düzenlenmiş, yerel yönetim de hükümetin planlarına karşı çıkmıştı.

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Yunanistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:45 
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