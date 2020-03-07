Yunanistan göçmenler için iki geçici kamp inşa edecek: Ülkede tansiyon yüksek

Yunanistan, Türkiye'den ülkeye geçen göçmenler için iki geçici kamp kurulacağını duyurdu. Konuya ilişkin açıklama yapan Göç Bakanı Notis Mitaraçi, biner kişi kapasiteli bu kampları ülkenin kuzeyindeki Serez ile başkent Atina yakınlarında inşa etmeyi planladıklarını söyledi.



"Göçmenleri adalarda bırakamayız" diyen bakan, yerel halktan da destek istedi. Zira, kamp kurulacağı haberlerinin yayılmasıyla Serez'de göçmen karşıtı eylemler düzenlenmiş, yerel yönetim de hükümetin planlarına karşı çıkmıştı.