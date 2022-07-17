MSB'den yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde, Dilek Boğazı doğusunda Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu LS-930 tarafından 2 adet can salında bulunan düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği, aynı zamanda kara suyu ihlali yapıldığı Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edilmiştir. Ülkemiz sahillerine 1,5 kilometre mesafede gerçekleşen geri itme ve kara suyu ihlali durumu ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı 'na bildirilmiş ve düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılmıştır" denildi. ( DHA )

Kaynak: DHA

Ege Denizi, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan, göçmenleri Türk kara sularına itti; o anlar görüntülendi - Son Dakika

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