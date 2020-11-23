Yunanistan gümrüğündeki grev tır geçişlerini etkileyecek - Son Dakika

Yunanistan'da gümrük personelinin yapacağı grev, Türkiye'ye tır giriş çıkışlarını etkileyecek.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'da gümrük personeli yarın 24 saat süreyle greve gidecek.

Grev nedeniyle İpsala Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kipi Sınır Kapısı'ndan giriş ve çıkışlar olumsuz etkilenecek.

Yarın 07.30'da başlayacak grev süresince Kipi Sınır Kapısı'nda sadece yolcu işlemleri yapılacak, tır geçişleri gerçekleşmeyecek.