Muğla 'nın Ortaca ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit eden Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi.

Kaynak: İHA

Yunanistan, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yunanlılar botun motorunu söküp Türk karasularına itti - Son Dakika

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