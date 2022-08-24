Yunanlılar botun motorunu söküp Türk karasularına itti - Son Dakika
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Yunanlılar botun motorunu söküp Türk karasularına itti

24.08.2022 19:27
Yunanlılar botun motorunu söküp Türk karasularına itti

Yunanistan güvenlik unsurları tarafından lastik botun motoru sökülerek içine bindirilen 23 düzensiz göçmen Türk karasularına geri itildi.

Yunanistan güvenlik unsurları tarafından lastik botun motoru sökülerek içine bindirilen 23 düzensiz göçmen Türk karasularına geri itildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit eden Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi.

Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından lastik botun üzerindeki motor sökülerek Türk karasularına geri itildi. Açık denizde kurtarılmayı bekleyen 2 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - MUĞLA

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Muğla açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla açıklarında geri itilen 2 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla açıklarında geri itilen 2 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: İHA

Yunanistan, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yunanlılar botun motorunu söküp Türk karasularına itti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanlılar botun motorunu söküp Türk karasularına itti - Son Dakika
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