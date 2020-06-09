Yunan Genelkurmay Başkanından Türkiye'ye gülünç tehdit: Askerlerimiz Türklerin önünü kesecek - Son Dakika

Yunan Genelkurmay Başkanından Türkiye'ye gülünç tehdit: Askerlerimiz Türklerin önünü kesecek

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, haddini aşan açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını hedef alan Yunan general, "Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek" şeklinde gülünç ifadelere imza attı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını hazmedemeyen Yunanistan haddini aşan açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Son olarak Yunan Genelkurmay Başkanı, "Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek" sözleriyle gülünç ifadeler kullandı.

YUNANİSTAN PROVOKASYONLARINI SÜRDÜRÜYOR

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını hazmedemeyen, hem Akdeniz hem de Ege'de TSK karşısında küçük duruma düşen Yunanistan, Türkiye'yi provoke etmeye yönelik söylemlerini sürdürüyor. Son provokatif açıklama Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'tan geldi.

YUNAN GENERALDEN HADDİNİ AŞAN AÇIKLAMALAR

Star'ın haberine göre, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarını başlatacağını duyurmasının hemen ardından Yunan televizyonuna konuşan Yunan general Floros, "Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek" sözleriyle haddini aşan açıklamalarda bulundu.

Yunan Genelkurmay Başkanından Türkiye'ye gülünç tehdit: Askerlerimiz Türklerin önünü kesecek
Yunanistan, Akdeniz, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 09:31 

Son Dakika Dünya Yunan Genelkurmay Başkanından Türkiye'ye gülünç tehdit: Askerlerimiz Türklerin önünü kesecek - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı Çılgın antikacının şiire gömdüğü lanetli hazine 5 kişiyi canından etti Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler! Koronavirüs salgınının en önemli tedbiri alınmasaydı tam 3 milyon insan daha ölecekti Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak Rus çift, 4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gitti! Bebeklerden biri açlıktan öldü Cumhuriyetçi Senatör'ün New York Times'ta yayımlanan "Orduyu çağırın" yazısı istifa getirdi ABD'de protestolar devam ederken polis memurları siyahi dini liderlerin ayağını yıkadı Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak Son dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi         
09:29
Şike tartışmaları sonrası Nihat Özdemir çark etti, F.Bahçe'ye mektup gönderdi Şike tartışmaları sonrası Nihat Özdemir çark etti, F.Bahçe'ye mektup gönderdi         
09:13
Zabıtalar gözlerine inanamadı! 30 metrekarelik evden 15 ton çöp çıktı Zabıtalar gözlerine inanamadı! 30 metrekarelik evden 15 ton çöp çıktı         
09:12
"Görünmez Adam"a bir adım daha yaklaşıldı! Bilim insanları şeffaf insan hücresi üretti         
09:11
105 kiloya kadar çıkan gayrimenkul kraliçesi, 22 estetik operasyonuyla bambaşka biri oldu 105 kiloya kadar çıkan gayrimenkul kraliçesi, 22 estetik operasyonuyla bambaşka biri oldu         
08:59
Zonguldaklı adam, internetten tanıştığı kadınla evlenebilmek için 20 bin liralık yardım bekliyor Zonguldaklı adam, internetten tanıştığı kadınla evlenebilmek için 20 bin liralık yardım bekliyor         
08:57
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti         
08:47
Normalleşme sürecinde sosyal mesafeye uyulmamasının altında yatan neden, anket sonuçlarına yansıdı Normalleşme sürecinde sosyal mesafeye uyulmamasının altında yatan neden, anket sonuçlarına yansıdı         
08:45
Kabine uzun zaman sonra yüz yüze toplanacak! Sokağa çıkma kısıtlamaları için yeni formül geliyor Kabine uzun zaman sonra yüz yüze toplanacak! Sokağa çıkma kısıtlamaları için yeni formül geliyor         
08:41
Volkan Demirel, Kadıköy'de ilk kez bir maçta takımı yönetti Volkan Demirel, Kadıköy'de ilk kez bir maçta takımı yönetti         
08:28
Ayasofya'nın cami olup olmayacağını belirleyecek duruşma 2 Temmuz'da Ayasofya'nın cami olup olmayacağını belirleyecek duruşma 2 Temmuz'da         
08:12
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı         
08:01
TFF Süper Kupa finali Katar'da oynanacak TFF Süper Kupa finali Katar'da oynanacak         
07:59
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı         
07:21
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı         
07:19
Büyük umutlarla aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu Büyük umutlarla aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu         
03:27
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı         
01:07
Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu         
00:29
Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek         
00:19
Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı         
00:02
Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek         
23:51
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali uyardı: Radikal kararlar alınabilir Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali uyardı: Radikal kararlar alınabilir         
23:36
Özge Gürel ve Can Yaman'ın yeni dizisi Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı Özge Gürel ve Can Yaman'ın yeni dizisi Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı         
23:29
PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda         
23:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da Hafter'i bekleyen sonu açıkladı: Her an sürecin dışına atılabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da Hafter'i bekleyen sonu açıkladı: Her an sürecin dışına atılabilir         
23:11
Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti         
23:11
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu         
23:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?         
23:05
ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı         
22:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2020 09:50:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunan Genelkurmay Başkanından Türkiye'ye gülünç tehdit: Askerlerimiz Türklerin önünü kesecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]