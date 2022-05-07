Yunanistan hayaliyle yola çıkan kadın Meriç Nehrinde adacıkta mahsur kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan hayaliyle yola çıkan kadın Meriç Nehrinde adacıkta mahsur kaldı

07.05.2022 16:00
Yunanistan hayaliyle yola çıkan kadın Meriç Nehrinde adacıkta mahsur kaldı

Yasa dışı yollarla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalıştığı sırada nehre düşen kadın, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yasa dışı yollarla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalıştığı sırada nehre düşen kadın, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçemeye çalışırken nehirde mahsur kalan kadın AFAD ve Jandarma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Alınan bilgiye göre gece saatlerinde yasa dışı yollardan Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışan Taybet Kara isimli kadın Meriç Nehri Kirişhane Mahallesi mevkiindeki adacıkta mahsur kaldı. Edirne'nin Kirişhane mevkiinde suda bir kişinin olduğunu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Bot yardımıyla adaya geçen AFAD ve Jandarma ekipleri, nehirde adacıktaki mahsur kalan kadını bulunduğu yerden kaldırarak kıyıya çıkardı. Nehirden çıkarılan Taybet Kara (41) sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

T.K, isimli kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - EDİRNE

Yunanistan hayaliyle yola çıkan kadın Meriç Nehrinde adacıkta mahsur kaldı
Yunanistan hayaliyle yola çıkan kadın Meriç Nehrinde adacıkta mahsur kaldı
Yunanistan hayaliyle yola çıkan kadın Meriç Nehrinde adacıkta mahsur kaldı

YORUMLAR
500
Kaş'ta 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması Kaş'ta 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması Vali Canalp, 'cep telefonu çağımızın hastalığı' diyerek yayalara uyarıda bulundu Vali Canalp, 'cep telefonu çağımızın hastalığı' diyerek yayalara uyarıda bulundu Yunanistan'a kaçarken nehirde mahsur kalan kadın, botla kurtarıldı Yunanistan'a kaçarken nehirde mahsur kalan kadın, botla kurtarıldı

Meriç Nehri, Yunanistan, Jandarma, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan hayaliyle yola çıkan kadın Meriç Nehrinde adacıkta mahsur kaldı - Son Dakika


Son Dakika
16:03 Fenerbahçe taraftarını üzen haberi Ali Koç bizzat verdi: Arda Güler sezonu kapattı
15:55 Survivvor'dan sakatlanarak elenen Merve Aydın'ın ailesine kavuşma anları
15:52 Muhtar, koyun otlatma kavgasının kurbanı oldu: Göçerler tarlasına girdikleri muhtarı öldürdü
15:50 Ümit Özdağ bugün de formunda: Soylu'ya "konum atarım, ne zaman nerede istersen" diye meydan okudu
15:47 Cübbeli Ahmet, HDP seçmenlerine "elleri kurusun" diye beddua etti ve "HDP'ye oy verenleri vatandaşlıktan çıkarın" dedi
15:21 NASA evrenin gizemli sesini kaydedip, yayınladı: İşte Perseus karadeliğinin sesi
15:06 Estetikle bambaşka birine dönüşen fenomen Mika Raun takipçilerine isyan etti: Ay yeter ya
15:03 İç çamaşırsız hırka giyen Aslı Bekiroğlu, kıyafetine aldırış etmeden zıplaya zıplaya dans etti
14:36 Aleyna Tilki yaptığı twerkle yine gündem oldu
14:36 İmamoğlu özür dilediği açıklamasında Murat Ongun'a da "sus" dedi: Tek muhatap benim!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 16:10:53. #1.13#
SON DAKİKA: Yunanistan hayaliyle yola çıkan kadın Meriç Nehrinde adacıkta mahsur kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement