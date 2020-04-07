Yunanistan hududundaki karakollar koronavirüse karşı dezenfekte edildi - Son Dakika

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Yunanistan hududundaki karakollar koronavirüse karşı dezenfekte edildi
6 saat önce
Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunanistan sınırında bulunan hudut karakolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunanistan sınırında bulunan hudut karakolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamada, sınır boyunda görevli Mehmetçiğin sağlığı için gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.
İlçe genelinde koronavirüs tehdidine karşı hijyen çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirilen açıklamada, "Hudut boyunda vatan ve milletimiz için gece gündüz nöbet tutan Mehmetçiklerimizin kaldığı karakollar İpsala Kaymakamlığı tarafından dezenfekte edildi." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 01:36 Kaynak: AA
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