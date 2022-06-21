Yunanistan Hükümetinin Tanıdığı İlk Resmi Cemevi Açıldı

Yunanistan hükümetinin tanıdığı ilk resmi cemevi, Büyük Derbent Hızır Cemevi'nin açılışı yapıldı. Açılışa katılan Cem Vakfı Çorlu Şube Başkanı Muzaffer Birdal, "Yunan hükümetinin de desteğiyle resmi bir cemevi açılışı gerçekleştirdik. Buradaki insanların hepsinin bugün yüzü gülüyordu. Kendi ülkemizde de yüzümüzün güleceği yasal düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz, ümit ediyoruz" dedi.

Yunanistan'ın Meriç vilayetinde Sofulu ilçesine bağlı Büyük Derbent (Megalo Derio) köyünde ilk resmi cemevi olan Büyük Derbent Hızır Cemevi açıldı. Yunanistan hükümetinin resmi olarak tanıdığı ilk cemevinin açılışına, Yunanistan Milli Eğitim Bakanlığı Dinler Genel Sekreteri Yorgo Kalantzis, Kızıl Deli Sultan Dergahı temsilcileri, Büyük Derbent Cemevi temsilcileri ile Bulgaristan ve Türkiye'den de çok sayıda kişi katıldı.

Açılışa katılan Cem Vakfı Çorlu Şube Başkanı Muzaffer Birdal, "Burası bizim Yunanistan'da resmi açılışını yaptığımız ilk cemevi oluyor. Bu bölge özel bir bölge çünkü Seyit Ali Sultan Dergahı'nın hinterlandı. Yunan hükümetinin de desteğiyle resmi bir cemevi açılışı gerçekleştirdik. Buradaki insanların hepsinin bugün yüzü gülüyordu. Kendi ülkemizde de yüzümüzün güleceği yasal düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz, ümit ediyoruz" dedi.

Büyük Derbent Hızır Cemevi Yöneticisi Mümin Pireli ise "Bölgede yaklaşık 2 bin 800 civarından Alevi-Bektaşi bulunmakta, bizim köyümüzün yüzde 60'ı Alevi toplumu yüzde 40'ı Sünni. Gayet iyi geçiniyoruz, ayıracağımız hiçbir şeyimiz yok. Sünnilerden saygı duyduk, sevgi duyduk hiçbir zaman ayrılmadık onlardan. Camide de beraber olduk, cemevi inşaatında da beraber olduk çünkü onlardan da yardım aldık, onlar da desteklediler" diye konuştu.