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Yunanistan'ı kar fırtınası vurdu - Son Dakika

Yunanistan'ı kar fırtınası vurdu

24.01.2022 21:52

Yunanistan'ı "Elpis" adı verilen kar fırtınası vurdu.

Yunanistan'ı "Elpis" adı verilen kar fırtınası vurdu. Ülkenin birçok bölgesinde yoğun kar yağışı yaşanıyor.

Yunanistan'ı "Elpis" adlı kar fırtınası vurdu. Ülkenin birçok bölgesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle başkent Atina'nın çevresindeki en büyük otoyolu Attiki Odos da dahil olmak üzere birçok merkezi yol trafiğe kapanırken, toplu taşımada aksaklıklar yaşanıyor. Kar fırtınası nedeniyle bazı bölgelerde de elektrik kesintisi yaşandığı ifade edildi.

Attika Odos Otoyolu'nu işleten şirketin yoğun kar yağışına rağmen geçişleri ücretsiz hale getirmemesi gişelerde yaşanan beklemeler nedeniyle yoldaki trafiği artırırken, bazı sürücüler 5 saat yolsa mahsur kaldı. Gelen tepkiler ve yoğun kar yağışının ardından geçişleri ücretsiz yapan şirket kamuoyundan özür diledi.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Christos Stylianidis yaptığı açıklamada, kar fırtınasının önümüzdeki saatlerde daha da kötüleşeceğini vurgulayarak, Attika Odos Otoyolu'nun saatlerce kapalı kalmasından sorumlu olanların cezalandırılmasını istedi.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ İLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Yunanistan Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletmecisi (HEDNO) tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin elektrik kesintilerini gidermek için var güçleriyle çalıştığı ifade edilerek, kesintilerden en çok etkilenen bölgelerin Doğu Attika, Eğriboz Adası, Orta Yunanistan ve Güney Pelion Dağı bölgesi olduğu aktarıldı.

Yüz yüze eğitime ara verildi

Başkent Atina'nın da içinde yer aldığı Attika bölgesinde bugün ve yarın okullarda yüz yüze eğitime ara verilirken, derslerin çevrimici olarak yapılacağı belirtildi.

ATİNA ULUSLARARASI HAVALİMANI'NA YAPILAN METRO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Yoğun kar yağışı nedeniyle Atina Uluslararası Havalimanı'na metro seferleri iptal edilirken, çok sayıda otobüs ve tramvay hattında seferlerin azaltıldığı aktarıldı.

Hükümet sözcüsü Yiannis Economou yaptığı açıklamada, Attika'daki kar yağışının yoğunlaşacağı ve yarında devam edeceğini belirterek, kötü hava koşullarının yol açtığı sorunların çözümü için gerektiğinde yerel yönetimlerle iş birliği içinde müdahale edebilmek için devlet mekanizmasının tam olarak devreye girdiğini ifade etti.

(Alexandros Gasteratos/İHA)

Yunanistan'ı kar fırtınası vurdu
Yunanistan'ı kar fırtınası vurdu
Yunanistan'ı kar fırtınası vurdu

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Toros Dağları, Yunanistan, Metro, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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