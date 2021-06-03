Üye Girişi
Yunanistan'ı, Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü ürküttü! Basın, "İşgal" manşetleri attı - Son Dakika

Yunanistan'ı, Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü ürküttü! Basın, "İşgal" manşetleri attı

03.06.2021 11:50

Türkiye'nin SİHA'larla ilgili aldığı yeni karar Yunanistan'da telaşa neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu KKTC'de kurulacak SİHA üssünün ardından, Yunan basını panik manşetlerine yer verdi. 20 Temmuz'da açılacak olan üs ile ilgili atılan "İşgal" manşetleri ise adeta Yunan'ın yaşadığı tedirginliği gözler önüne serdi.

Sahada destan yazan Türk SİHA'ları dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Birçok ülkenin radarına giren Türk SİHA'ları manşet olamaya devam ediyor. Son olarak İsviçreli medya kuruluşu SRF, "Türk mucizesi" olarak nitelendirdiği SİHA'ları yere göğe sığdıramamıştı. Şimdi de Yunan basınından dikkat çeken bir manşet geldi.

TÜRKİYE'NİN HAMLESİ YUNAN BASINI TELAŞLANDIRDI

Türkiye Akdeniz'de yeni bir SİHA üssü kuracak. KKTC'de kurulacak üs, Geçitkale Askeri Havaalanı'nda 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Kıbrıs Barış Harekâtı yıl dönümü törenleri sırasında tam faaliyete geçecek. Türkiye ve Yavru Vatan'ın ortaklaşa kuracağı üs, Yunan basınını telaşlandırdı.

YUNAN'IN YAŞADIĞI TEDİRGİNLİĞİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Türkiye'nin hamlesinin ardından panik yapan Yunan basını, "İşgal" manşetleri attı. Haber, "Türk işgalinin 47. yıldönümünde kullanıma açılacak" başlığıyla servis edildi. Türkiye'nin bu hamleyle adanın ve bölgenin hakimi olabileceğini vurgulayan manşetler, Yunan'ın yaşadığı tedirginliği gözler önüne serdi.

Yunan basınının attığı manşetler;

Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü, Yunan'ı korkuttu! 'İşgal' manşetleri attılar
Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü, Yunan'ı korkuttu! 'İşgal' manşetleri attılar
Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü, Yunan'ı korkuttu! 'İşgal' manşetleri attılar
Yunanistan'ı, Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü ürküttü! Basın, İşgal manşetleri attı

Türkiye, Kıbrıs, İşgal, Yunan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yunanistan'ı, Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü ürküttü! Basın, 'İşgal' manşetleri attı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel Güzelleşmek için gittiği salonda köpek, göz kapağını kopardı Güzelleşmek için gittiği salonda köpek, göz kapağını kopardı A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek Bu iddia Süper Lig'i karıştırır! Fenerbahçe'nin yerli hoca adaylarının içinde Fatih Terim de var Bu iddia Süper Lig'i karıştırır! Fenerbahçe'nin yerli hoca adaylarının içinde Fatih Terim de var Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş

Son Dakika Haberleri
13:09 Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti
13:06 Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış
12:49 Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor
12:39 Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel
12:34 Aylardır beklediği evlenme teklifini alan Şeyma Subaşı'nın tektaşı göz kamaştırdı
12:27 Güzelleşmek için gittiği salonda köpek, göz kapağını kopardı
12:17 Son Dakika! Teröristlerle çıkan çatışmada 1 şehit, 2 yaralı var!
12:10 A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek
12:08 Bu iddia Süper Lig'i karıştırır! Fenerbahçe'nin yerli hoca adaylarının içinde Fatih Terim de var
11:58 Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı
Beşiktaş'tan Alanyasporlu savunmacı Caulker'a resmi teklif Beşiktaş'tan Alanyasporlu savunmacı Caulker'a resmi teklif         
13:27
Caner Erkin ve İrfan Can'ın Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşım dikkat çekti Caner Erkin ve İrfan Can'ın Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşım dikkat çekti         
13:09
Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor         
12:49
Aylardır beklediği evlenme teklifini alan Şeyma Subaşı'nın tektaşı göz kamaştırdı Aylardır beklediği evlenme teklifini alan Şeyma Subaşı'nın tektaşı göz kamaştırdı         
12:35
Hande Erçel'den sevgilisine pastalı sürpriz Hande Erçel'den sevgilisine pastalı sürpriz         
12:23
Yol verme kavgası yumruk yumruğa bitti! Yol verme kavgası yumruk yumruğa bitti!         
12:10
Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı         
11:58
1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor         
11:33
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor         
10:47
Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti         
10:37
WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime "Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın" cevabını veren memur sürüldü         
09:13
Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu         
09:12
Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti         
00:55
Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü         
20:52
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 13:37:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan'ı, Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü ürküttü! Basın, "İşgal" manşetleri attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement