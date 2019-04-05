Son Dakika Haberleri: Yunanistan İçin Vize Verecek Ofis Kuşadası'nda Tekrar Hizmete Girdi

Yunanistan İçin Vize Verecek Ofis Kuşadası'nda Tekrar Hizmete Girdi

1 saat önce

YUNANİSTAN İzmir Başkonsolosluğu adına yaz aylarında vize işlemlerinin yapıldığı Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ofis, 2019 sezonu için tekrar kapılarını açtı.

Yunanistan İçin Vize Verecek Ofis Kuşadası'nda Tekrar Hizmete Girdi, System.String[]
YUNANİSTAN İzmir Başkonsolosluğu adına yaz aylarında vize işlemlerinin yapıldığı Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ofis, 2019 sezonu için tekrar kapılarını açtı.

Kuşadası Ticaret Odası'nda (KUTO) tahsis edilen ofiste, Kuşadası ve çevresinde oturanlar konsolosluklara gitmeye gerek kalmadan Yunanistan için vize başvurusu yapabilecek. Ofisin işlemlere açılması nedeniyle tören düzenlendi. Kuşadası'nın yeni seçilen Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel, KUTO Meclis Başkanı Ahmet Miraç Şengel, KUTO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan ile Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia törene katıldı. KUTO Başkanı Serdar Akdoğan, ofisin Kuşadası'nda ve çevre ilçelerde yaşayanlara hizmet vereceğini belirtti. Başkonsolos Papoulia ise, "Geçtiğimiz yıl Kuşadası, Ayvalık ve Çeşme gibi 3 önemli sahil ilçelerinde vize merkezlerini açtık. Bu merkezler Samos, Lesvos ve Chios adalarına bağlanıyor. Bu vize merkezi 30 Eylül'e kadar açık kalacak. Hedefimiz bu bölgelerde yaşayanlar ve gelen yüz binlerce yazlıkçıya hizmet sunmak. İki komşu halkın turizm, kültür ve ticaret ilişkilerini daha da güçlendirmeyi amaçlayan iş birliğimiz için Kuşadası Ticaret Odası yönetimine teşekkür ederim. Vize merkezinin kış aylarında açık kalması talepleri var. Daha önce ilçelerde vize merkezi yoktu. Bu eksiği tamamladık. Kış aylarında da açık kalması için Atina ile görüştük. Bu açığı kapatmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:38 Kaynak: DHA

İzmir, Yunanistan, Kuşadası, Vize, Güncel
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