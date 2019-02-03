Son Dakika Haberleri: Yunanistan, Ikby'ye Başkonsolos Atadı

Yunanistan, Ikby'ye Başkonsolos Atadı

39 dakika önce

Yunanistan'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ilk başkonsolosunu atadığı bildirildi.

Yunanistan, Ikby'ye Başkonsolos Atadı, System.String[]
Yunanistan'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ilk başkonsolosunu atadığı bildirildi.

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Barzani'nin Yunanistan'ın Erbil Başkonsolosu olarak atadığı Efthymios Costopoulos'u kabul ettiği belirtildi.

Yunanistan'ın, IKBY ile ilişkilerini geliştirmek için Erbil'de ilk kez başkonsolosluk açtığı aktarılan açıklamada, IKBY Başbakanı Barzani'nin görevine yeni başlayan Costopoulos'u tebrik ettiği, DEAŞ sonrası aşamada kalkınma ve imar için IKBY'nin fırsat verdiği Yunanistanlı iş adamlarının ve yatırımcıların bundan yararlanabileceklerini ifade ettiği belirtildi.

İki tarafın Bağdat ile Erbil arasındaki ilişkilerine değindiği kaydedilen açıklamada, görüşmede siyasi sahadaki gelişmelerin de ele alındığı ifade edildi. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:34 Kaynak: İHA

Irak Bölgesel Yönetimi, Erbil, Yunanistan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Survivor'ın İlk Bölümünde Kazanan Türkiye Oldu Arap Basını, ABD ve Türkiye'nin Suriye Konusunda Anlaşmaya Vardığını İddia Etti

Son Dakika! Çatıdan Düşen Kar, Kafeyi Çökertti: 1 Ölü, 7 Yaralı Teleferik Fiyatları Yarı Yarıya Ucuzladı, Yüzlerce Metre Kuyruk Oluştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 16:13:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunanistan, Ikby'ye Başkonsolos Atadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]