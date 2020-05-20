Yunanistan ile Ege Denizi için ortak tanıtım kampanyası adımı - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis ile telefon görümesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki bakan, Ege Denizi için ortak bir tanıtım kampanyası yapılabileceğini dile getirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye, koronavirüs vakalarındaki hızlı iyileşmelerin ardından, normalleşme süreciyle birlikte turist trafiğini yeniden başlatmaya hazırlanırken en çok ziyaretçi gönderen ülkelerle temaslar da sıklaştı. 'Sağlıklı Turizm Sertifikasyon' uygulamasının ardından önceki yıllarda Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen 70 ülkeye, Dışişleri Bakanlığı ile birlikte niyet mektupları gönderen Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni bir tanıtım projesinin de kapısının aralanabileceği sinyalini verdi.

YUNANİSTAN TURİZM BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , bu kapsamda sınırların açılmasıyla birlikte en çok ziyaret edilen ülkeler arasında Türkiye'nin de yer alması için yakın temaslara başladı. Bakan Ersoy, Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, yakın gelecekte ve orta vadede insanların çok uzun mesafeli destinasyonları tercih etmeyeceklerinden hareketle, özellikle Avrupalı turistlerin bu süreçteki psikolojik etkiyle daha yakın destinasyonlara yönelecekleri değerlendirilirken, Ege Denizi'nin güvenli bir destinasyon olarak öne çıkarılabileceği vurgulandı. İki ülkede de vaka sayılarının hızla düzeldiğinin ve Haziran ayı içerisinde kara, deniz ve hava hudut kapılarının açılabileceğinin altının çizildiği telefon görüşmesinde her iki bakan da Ege Denizi için ortak bir tanıtım kampanyasının yapılabileceğini dile getirdi.

ALMANYA VE ROMANYA DA BEKLİYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen hafta da Almanya ve Romanya turizm pazarı için telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti. Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Thomas Bareiss ile yapılan görüşmede Almanya'nın çok yakın bir tarihte her şeyi netleştireceği ve yurt dışı trafiğini başta AB ülkeleri olmak üzere yeniden başlatmak istediği vurgulanmıştı. AB'nin kararlarını beklediklerini belirten Romanya Ekonomi, Enerji, İş ve Çevre Bakanı Virgil Daniel Popescu ise Türkiye'nin sınır kapılarını açmasını beklediklerini ifade etmişti. Bakan Ersoy da Popescu'ya, Türkiye'de artık durumun düzeldiğini, sağlık altyapısının iyi olduğunu, yeni hastanelerin açıldığını, hazır olduklarını ve iki tarafın da istemesi halinde haziran ayı itibarıyla mutabakat sağlayarak hava trafiğini başlatabileceklerini bildirmişti.