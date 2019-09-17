Son Dakika Haberleri: Yunanistan IMF'ye borcunu erken kapatacak
Son Dakika Ekonomi Haber

Yunanistan IMF'ye borcunu erken kapatacak

1 saat önce

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkesinin Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) aldığı borcun bir kısmını erken ödemek için resmi olarak girişimde bulunduğunu açıkladı.

Yunanistan IMF'ye borcunu erken kapatacak, System.String[]

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkesinin Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) aldığı borcun bir kısmını erken ödemek için resmi olarak girişimde bulunduğunu açıkladı.

Uluslararası Para Fonu, Yunanistan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:20 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte yeni askerlik sistemiyle ilgili tüm detaylar
Erdoğan'dan Saadet Partisi'ne teklif iddiası: Bizim beraber çalışmamız lazım Üçlü zirve sonrası Erdoğan konuştu: Anayasa komitesinin oluşumuna ilişkin pürüzler giderildi Süper Lig'de 4. hafta sona erdi! İşte puan durumu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 09:21:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunanistan IMF'ye borcunu erken kapatacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]