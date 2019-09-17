Yunanistan IMF'ye borcunu erken kapatacak
1 saat önce
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkesinin Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) aldığı borcun bir kısmını erken ödemek için resmi olarak girişimde bulunduğunu açıkladı.
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkesinin Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) aldığı borcun bir kısmını erken ödemek için resmi olarak girişimde bulunduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:20
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