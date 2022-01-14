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Yunanistan'ın 25 sığınmacıyı darp ederek açık denize bıraktığı ileri sürüldü - Son Dakika

Yunanistan'ın 25 sığınmacıyı darp ederek açık denize bıraktığı ileri sürüldü

14.01.2022 17:58
Yunanistan'ın 25 sığınmacıyı darp ederek açık denize bıraktığı ileri sürüldü

Yunan güvenlik güçlerinin, 25 sığınmacıyı darp ettikten sonra açık denize bıraktığı iddia edildi.

Yunan güvenlik güçlerinin, 25 sığınmacıyı darp ettikten sonra açık denize bıraktığı iddia edildi.

Ege'deki sığınmacıların karşılaştıkları sorunları dile getiren sivil inisiyatif grubu "Aegean Boat Report"un yaptığı yazılı açıklamada, 9 Ocak'ta 25 sığınmacıyı taşıyan bir teknenin Midilli Adası'na ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, sığınmacıların Midilli'de olduklarına dair fotoğraf, video ve sesli mesaj gönderdikleri aktarıldı.

Paylaşılan görüntülerde ormanlık alanda saklanan sığınmacıların kıyafetlerinin ıslak olduğunun görüldüğü belirtilen açıklamada, sığınmacıların aynı zamanda geceyi yiyecek ve su olmadan geçirdiği kaydedildi.

Açıklamada, sığınmacıların, 10 Ocak'ta Aegean Boat Report'a yeniden ulaşıp polisin kendilerini bulduğunu ve denizin ortasında bir tekneye bıraktıklarına dair bir sesli mesaj gönderdiği vurgulandı.

Daha sonra Türk Sahil Güvenlik birimlerinin 25 kişilik sığınmacı grubun Seferhisar açıklarında bulunduğunu Aegean Boat Report'a ilettiği ifade edilen açıklamada, sığınmacılara ait oldukları belirtilen ses kayıtlarının detaylarına yer verildi.

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Mülteci, Yunan, Ocak, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yunanistan'ın 25 sığınmacıyı darp ederek açık denize bıraktığı ileri sürüldü - Son Dakika
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