Yunanistan'ın adaya bıraktığı sığınmacıları Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan'ın adaya bıraktığı sığınmacıları Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı kurtardı - Son Dakika

Yunanistan'ın adaya bıraktığı sığınmacıları Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı kurtardı

6 saat önce

Yunanistan'ın Bayrak Adası'na bıraktığı 34 sığınmacıyı Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.

Yunanistan'ın adaya bıraktığı sığınmacıları Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı kurtardı, System.String[]

Yunanistan'ın Bayrak Adası'na bıraktığı 34 sığınmacıyı Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 12.36'da Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Bayrak Adası üzerinde bir grup sığınmacı olduğu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri iki botla Bayrak Adası'ndaki 28'i Suriye, 5'i Orta Afrika ve biri Somalili olmak üzere 34 sığınmacıyı tahliye ederek kurtardı.

Sığınmacılar ifadelerinde, 00.30 sularında Kuşadası'ndan çıktıklarını, saat 04.00'te Sisam Adası'na ulaştıklarını, adaya çıktıktan sonra Yunan unsurlarınca toplanarak 3 botla Bayrak Adası'na bırakıldıklarını söyledi.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Olympiakos, Valbuena ile sözleşme yeniledi
Yunanistan polisi, sınırdan geçmek isteyen hamile göçmeni vurdu İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik küstah sözlerine yanıt verdi Türkiye'den AB'nin mülteci çağrısına sert tepki: Önce verdiğiniz sözleri tutun

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 04:43:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan'ın adaya bıraktığı sığınmacıları Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]