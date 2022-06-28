Yunanistan'ın alıkoyduğu İran petrolü taşıyan tanker serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan'ın alıkoyduğu İran petrolü taşıyan tanker serbest bırakıldı

28.06.2022 10:36
Yunanistan'ın alıkoyduğu İran petrolü taşıyan tanker serbest bırakıldı

İran petrolü taşıdığı için ABD'nin talebi üzerine Yunan makamlarınca alıkonulan Lana isimli tankere, seyir izni verildiği bildirildi.

İran petrolü taşıdığı için ABD'nin talebi üzerine Yunan makamlarınca alıkonulan Lana isimli tankere, seyir izni verildiği bildirildi.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Eğriboz Temyiz Mahkemesinin, İran'ın konuya ilişkin itirazlarını kabul ederek, sorgu hakiminin tankerdeki petrole el koyma ve başka gemiye aktarma kararını iptal etmesinin ardından, tankerin serbest bırakılması için gerekli bürokratik süreç dün tamamlandı.

Tankerin seyrine devam etmesi için römork ve diğer hizmetlerin ödenmesinin yanı sıra römork ve sigortaya ilişkin evrakların tamamlanması gerekiyordu.

Sürecin dün tamamlanmasının ardından tankere seyir izni verildi.

Tankerin Yunanistan'ın Pire Limanı'na yönelmesi ve burada tankerden boşaltılan petrolün yeniden tankere aktarılması öngörülüyor.

Yunanistan, tankeri ABD'nin talebi üzerine alıkoymuştu

Yunanistan, ABD'nin talebi üzerine, tankerdeki petrolün satışından elde edilen gelirin terörü finanse etmek için kullanılacağı gerekçesiyle Lana'yı 25 Mayıs'ta alıkoymuştu.

Yunanistan'ın Lana'yı alıkoyma kararının ardından İran, Yunanistan'ın Tahran Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı. Ardından, Tahran yönetimi, Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait Prudent Warrior ve Delta Poseidon isimli iki petrol tankerindeki yaklaşık 1,8 milyon varil petrole el koymuştu.

Lana'daki petrolün ABD tarafından kiralanan Ice Energy petrol tankerine aktarımı başlamış ancak 1 Haziran'da petrolün transferi, Lana'nın Rus kaptanının uyarısı üzerine güvenlik gerekçesiyle durdurulmuştu.

Rus kaptan, Yunan Sahil Güvenlik birimlerine yaptığı bilgilendirmede, transfer nedeniyle tankerin içinde patlamaya müsait durumun söz konusu olduğunu ve petrolün boşaltılması sebebiyle tankerin dengesinde ciddi sorunlar oluştuğunu belirtmişti.

Yangın çıkmasını önlemeye yönelik tankerdeki inertleme sisteminin çalışması için gemiye yakıt ikmali yapılmasını talep eden kaptan, deniz kirliliğinin önlenmesi ve mürettebatın güvenliği için petrolün transferinin bir süreliğine durdurulmasını istemişti.

Lana isimli tankerin alıkonulması ve petrolünün boşaltılmasına ilişkin karara İran'ın itirazı 8 Haziran'da Eğriboz Temyiz Mahkemesinde değerlendirilmiş, tankerdeki 107 bin ton petrole el koyma ve başka gemiye aktarma kararı iptal edilmişti.

YORUMLAR
500
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması İran: İsrail'in CENTCOM'a üyeliği bölge için tehdittir İran: İsrail'in CENTCOM'a üyeliği bölge için tehdittir
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Yunanistan, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'ın alıkoyduğu İran petrolü taşıyan tanker serbest bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:38 Aykut Kocaman yeni sezon planını açıkladı: Bu sezon takım çalıştırmayı ve yorumculuk yapmayı düşünmüyorum
10:32 Cezaevinden "itirafçı" olup serbest kalan Reza Zarrab, Miami'de genç bir kadınla görüntülendi
10:23 Hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'dan sonra Twitter'da yer yerinden oynadı! TT listesinin ilk 10 sırası tamamen ona ait
10:08 Korkutan toprak kayması! Bolu Dağı Tüneli, İstanbul yönü trafiğine kapatıldı!
09:57 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak! Motorine 2 lira 50 kuruş indirim gelebilir
09:56 Batı Karadeniz'de 2 gündür devam eden sel felaketi hayatı felç etti! Kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
09:52 Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Efsane isim Cüneyt Arkın kimdir?
09:51 Tırın altına giren otomobilde sıkışan 1 kişi yaşamını yitirdi
09:49 Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama geldi: Kalbi durdu
09:43 Türk sinemasının efsanesinin ölümü spor dünyasını yasa boğdu! Süper Lig devlerinden Cüneyt Arkın paylaşımları geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 10:43:31. #1.11#
SON DAKİKA: Yunanistan'ın alıkoyduğu İran petrolü taşıyan tanker serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement